Новости

В Иркутске планируют построить продуктовый рынок для автомобилистов

16 декабря 2019

Компания «Альфа Транс» планирует в Иркутске строительство продуктового рынка «Затон», который позволит водителям автомобилей подъезжать за товаром прямо к прилавкам. Об этом сообщает "Теленформ". 

По плану рынок построят в развилке между улицей Николая Вилкова и Иркутной улицей – это прямой съезд с Глазковского моста в сторону Жилкино. В 400 метрах от места находится торговый центр строительных материалов «Леруа Мерлен», куда сейчас идет непрерывный поток автомобилей в сторону Иркутной улицы мимо проектируемого рынка.

На рынке запроектировано четыре ряда из 180 павильонов, 200 автомобильных парковок для стоянки, места для остановки рядом с павильонами, тротуары для пешеходов. Будет организовано непрерывное круговое движение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Экспедиция БРК
Сбербанк поделился секретами финансовой грамотности в самой красивой деревне Приангарья благодаря «Экспедиции БРК»
#ЭкспедицияБРК: вызов принял Павел Сумароков
«Независимые АЗС нужны». История «Байкальской Региональной Компании»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании