На портале госуслуг зарегистрировано свыше 1,2 млн жителей Иркутской области

Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. В день официального открытия на портале была информация о 310 услугах. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде. Об этом сообщает «Ростелеком».

С июля 2010 года на портале зарегистрировалось более 100 млн граждан России. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года — 21 млн человек. В Иркутской области число зарегистрированных пользователей портала превысило 1,2 млн граждан, которые только за 2019 год подали почти 1,5 млн различных заявок на получение госуслуг.

Самым популярным запросом у жителей Сибири стала запись на прием к врачу: эту заявку за все время подали 6,6 млн раз. На втором месте — информация о пенсионных накоплениях (1,9 млн), на третьем — запись в детский сад (более 1 млн), на четвертом — запись на прием в МВД (более 1 млн). Замыкает пятерку популярных услуг регистрация автотранспорта: на портале было оформлено свыше 960 тысяч таких заявлений.

Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг. При этом около 50% от общего количества было подано в 2019 году — свыше 145 млн (по состоянию на декабрь 2019 года). За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет — по данным на начало декабря зафиксировано более 56 млн транзакций на общую сумму свыше 58 млрд рублей. Жители Иркутской области за все время провели через портал 1,4 млн платежей на общую сумму около 1,8 млрд рублей.