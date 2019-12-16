«СберЛогистика» и Hermes Russia договорились о сотрудничестве

Логистическая компания «СберЛогистика» (входит в экосистему Сбербанка) расширяет сеть пунктов выдачи посылок в сотрудничестве с крупнейшей федеральной сетью офисов доставки Hermes Russia. По соглашению между компаниями клиенты СберЛогистики уже с начала 2020 года смогут получать свои посылки в любой из 1635 точек сети Hermes по всей России.

Сергей Малышев, генеральный директор СберЛогистика:

«Проект с Hermes — шаг на пути к реализации стратегии нашей компании по формированию федеральной сети пунктов выдачи посылок в шаговой доступности для клиентов. Мы идем по пути создания сети не только с наибольшим географическим охватом, но и с высокой плотностью расположения точек, чтобы быть ближе к нашим клиентам и предоставлять им по-настоящему удобный и доступный сервис. Вот почему СберЛогистика наравне с развитием собственной инфраструктуры активно наращивает партнерские сети».

Выйдя на рынок в ноябре 2019 года, СберЛогистика уже сегодня располагает сетью из 6000 пунктов приема и выдачи посылок. В 2020-м их дополнит более 2000 постаматов в магазинах «Дикси», 2500 отделений Cбербанка и 5000 постаматов в 800 городах России. В 19 крупнейших российских городах работает собственная курьерская служба СберЛогистики, в 465 — партнерские курьерские сети. Кроме того, компания строит федеральную складскую архитектуру. Складские площади класса А открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону.

Алексей Шулев, генеральный директор Hermes Russia:

«Мы рады началу сотрудничества со СберЛогистикой, новым элементом экосистемы Сбербанка. Качественный сервис и широкая география пунктов выдачи — у нас созданы все условия для того, чтобы удовлетворить любые потребности клиентов. В активе Hermes — опыт успешного сотрудничества с крупнейшими логистическими компаниями и интернет-магазинами, и он, несомненно, будет востребован в рамках экосистемы Сбербанка. Стратегические партнеры и их особые потребности — отличный стимул для развития нашей компании и эволюции ее сервисов».

Удобное расположение пунктов выдачи на основных городских маршрутах и в наиболее популярных локациях делает Hermes оптимальным выбором для потребителей, регулярно заказывающих товары в интернет-магазинах. Еще один ощутимый плюс в пользу Hermes в глазах потребителей — удобный режим работы, максимально ориентированный на жителей мегаполисов. На сегодняшний день компания сотрудничает с большинством ключевых игроков рынка, многие клиенты уже смогли оценить по достоинству возможность получать свои заказы в пунктах выдачи Hermes.