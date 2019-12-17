Как растет спрос на традиционные новогодние салаты у россиян накануне праздника

Сбербанк, сервис доставки еды Delivery Club и foodtech-платформа SberFood подсчитали, как растет потребление традиционных новогодних салатов у россиян.

По данным аналитиков сервиса Delivery Club, спрос на оливье и сельдь под шубой накануне Нового года заметно повысился. Так за период с 5 ноября по 5 декабря 2019 года в сравнении с тем же периодом месяцем раньше спрос на оливье у клиентов увеличился на 15%, а на салат с сельдью — на 7%. Средний чек на порцию оливье за период с 5 ноября по 5 декабря составил 293 рубля. Это на 8% выше, чем за тот же период 2018 года, когда закуска обходилась в 271 рубль. Порция селедки под шубой сейчас обходится пользователям сервиса доставки еды в среднем в 198 руб., тогда как годом раньше — 174 рубля (+13,4%)

Рекордное число заказов оливье в 2018 году пришлось именно 31 декабря.

Рост доли заказов новогодних закусок подтверждают и данные foodtech-платформы SberFood. С 5 ноября по 5 декабря 2019 года по сравнению с тем же периодом месяцем раньше спрос на оливье в кафе и ресторанах, подключенных к платформе, вырос на 16,7%, а на сельдь под шубой — на 11,7%.

По данным за 2018 г., цены на 2 самых популярных новогодних салата выросли на 20% во второй половине декабря. В среднем в ресторанах, подключенных к SberFood (ранее Plazius), в прошлые новогодние праздники порция оливье стоила 227 рублей, а сельди под шубой — 139 рублей.

В конце декабря и новогодние праздники рост заказов оливье в ресторанах составил 37%, а сельди под шубой — 14,5%.

Во время прошлых новогодних каникул вырос и средний чек в заведениях питания. Так, гости ресторанов и кафе, заказавшие оливье, тратили на 39% больше, чем в другое время года. Те, кто заказывал сельдь под шубой — на 80%.