В декабре россиянам чаще выдают кредиты

С 2015 по 2018 года в декабре потребительских кредитов в среднем выдается на 20% больше, чем в предыдущие месяцы.Об этом сообщает НБКИ.

Оказалось, что самыми активными заемщиками в «высокий» сезон становятся граждане в возрасте от 30 до 39 лет. В этой возрастной группе в декабре обычно выдается на 28,2% больше потребительских кредитов, чем в среднем в месяц в течение года.

В розничной торговле и сфере услуг предновогодний период характеризуется повышенной потребительской активностью и различными маркетинговыми акциями со стороны продавцов. В розничном кредитовании схожая ситуация. Однако, в отличие от других видов продаж, для получения кредита на хороших условиях в декабре заемщику придется убедить кредитора в своей ответственности с такой же достоверностью, как и в другие месяцы года.