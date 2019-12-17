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Построить соцобъекты на Байкале станет проще

17 декабря 2019

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении строительства школ и больниц на Байкале. Поправки вступят в силу с 1 июня 2020 года. 

Документ уточняет перечень объектов экологической госэкспертизы на Байкале. Из него исключается проектная документация социальных объектов, которые планируется построить и реконструировать.

Речь о школах, детсадах, больницах и поликлиниках, находящихся в границах населенных пунктов, но исключительно за пределами прилегающих к озеру особо охраняемых территорий. Это позволит строить и реконструировать соцобъекты, необходимые жителям Байкальской природной территории, но при соблюдении требований экологической безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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