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Россияне заинтересовались китайскими курортами

17 декабря 2019

За минувший год популярность  о. Хайнань у туристов выросла в 4 раза (+316%), а средний чек на китайские курорты в 2019 году составил 75 500 рублей. Об этом сообщает Level.Travel. 

Рост популярности китайского курорта у россиян во многим простимулирован гибкой политикой местных властей. Например, в прошлом году для российских туристов отменили визы при посещении Хайнаня. 

Самым популярным районом Хайнаня в 2019 году стал Санья Бэй, туда отправились 45% туристов Level.Travel, выбравших Китай для своего отпуска. Интересно, что 64% туристов Level.Travel, которые в 2019 поехали на Хайнань, — это пары без детей. Эти туристы в большинстве своем выбирали четырехзвездочные отели с питанием по системе BB (только завтраки). 

Самый дешевый тур на Хайнань в 2019 году обошелся туристу Level.Travel в 15 378 руб. В стоимость тура вошел перелет из Москвы и проживание (4 ночи) в 3* отеле по системе Фортуна (случайный отель определенной категории и с оговоренным уровнем сервиса) с питанием ВВ. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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