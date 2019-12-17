Россияне заинтересовались китайскими курортами

За минувший год популярность о. Хайнань у туристов выросла в 4 раза (+316%), а средний чек на китайские курорты в 2019 году составил 75 500 рублей. Об этом сообщает Level.Travel.

Рост популярности китайского курорта у россиян во многим простимулирован гибкой политикой местных властей. Например, в прошлом году для российских туристов отменили визы при посещении Хайнаня.

Самым популярным районом Хайнаня в 2019 году стал Санья Бэй, туда отправились 45% туристов Level.Travel, выбравших Китай для своего отпуска. Интересно, что 64% туристов Level.Travel, которые в 2019 поехали на Хайнань, — это пары без детей. Эти туристы в большинстве своем выбирали четырехзвездочные отели с питанием по системе BB (только завтраки).



Самый дешевый тур на Хайнань в 2019 году обошелся туристу Level.Travel в 15 378 руб. В стоимость тура вошел перелет из Москвы и проживание (4 ночи) в 3* отеле по системе Фортуна (случайный отель определенной категории и с оговоренным уровнем сервиса) с питанием ВВ.