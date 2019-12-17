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Иркутян приглашают принять участие в акции «Будь здоров на весь 20-й!»

17 декабря 2019

В Иркутске на стадионе «Труд» 19 декабря с 16:00 до 19:00 состоится акция «Будь здоров на весь 20-й». Иркутянам предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты и сделать флюорографию. Об этом сообщают организаторы проекта #выбираешьты. 



Специально для этого проекта команда иркутских кинематографистов сняла серию социальных игровых роликов. Кампанию поддерживают иркутские блогеры, шоумены и медийные персоны.

По данным на начало декабря 2019 в Иркутской области зарегистрировано 30057 ВИЧ-инфицированных. С 1 января 2019 по начало декабря 2019 — выявлено 2757 новых случаев заболевания, что на 15,3% ниже аналогичного периода прошлого года. Статистика Минздрава России говорит о том, что 70% заразившихся — это экономически активное население в возрасте от 30 до 50 лет.

В последние три года количество новых пациентов с ВИЧ в Иркутской области снижается, хоть и незначительно. Сегодня на лечении в регионе находится 17 998 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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