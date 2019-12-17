Учебные комплексы по бурятскому языку для первоклассников поступили в УОБО

Новые учебно-методические комплексы (УМК) для 1 класса по бурятскому языку поступили в Усть-Ордынский Бурятский округ. Первой школой, куда были доставлены учебники, стала Корсукская общеобразовательная школа Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

В ближайшее время 1,5 тысячи УМК, состоящих из учебных пособий, рабочих тетрадей, методических рекомендаций для учителей, учебников для чтения и аудиоприложений, будут распределены между образовательными организациями УОБО, Ольхонского района и села Одинск Ангарского муниципального района, в которых ведется преподавание бурятского языка.

Сегодня подготовлена рукопись УМК для 2 класса, в дальнейшем планируется выпуск учебно-методических комплексов для 3–9 классов.