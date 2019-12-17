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Учебные комплексы по бурятскому языку для первоклассников поступили в УОБО

17 декабря 2019

Новые учебно-методические комплексы (УМК) для 1 класса по бурятскому языку поступили в Усть-Ордынский  Бурятский округ. Первой школой, куда были доставлены учебники, стала Корсукская общеобразовательная школа Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. 

 В ближайшее время 1,5 тысячи УМК, состоящих из учебных пособий, рабочих тетрадей, методических рекомендаций для учителей, учебников для чтения и аудиоприложений, будут распределены между образовательными организациями УОБО, Ольхонского района и села Одинск Ангарского муниципального района, в которых ведется преподавание бурятского языка.

Сегодня  подготовлена рукопись УМК для 2 класса, в дальнейшем планируется выпуск учебно-методических комплексов для 3–9 классов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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