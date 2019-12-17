Коршуновский ГОК нарастил добычу руды на 28% относительно ноября прошлого года

Коршуновский ГОК (входит в группу "Мечел") в ноябре 2019 года увеличил производство железорудного концентрата на 12% относительно ноября прошлого года. Объем достиг 201 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также КГОК нарастил добычу руды и объем вскрышных работ на 28% и 4% соответственно. Положительная динамика производственных показателей наблюдается на обоих месторождениях компании: как на Коршуновском карьере, так и на Рудногорском руднике.

Продукцию отгрузили в основном на Челябинский металлургический комбинат.