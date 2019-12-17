В Иркутске состоялась новогодняя ярмарка экотоваров «Сделано на Байкале»

500 иркутян и гостей города 14 и 15 декабря посетили новогоднюю ярмарку «Сделано на Байкале» в кинотеатре «Звездный». Об этом сообщила пресс-служба En+ Group.

32 местных предпринимателя, включая выпускников «Школы экологического предпринимательства» (ШЭПР), представили фермерские продукты, экологичные сладости, подарки ручной работы и байкальскую косметику, а посетители поучаствовали в благотворительной акции и интерактивной программе. Ярмарку организовало сообщество выпускников и экспертов ШЭПР при поддержке постоянного партнера En+ Group.

На ярмарке можно было не только купить, но и попробовать шоколад на прибайкальском меду с сибирскими орехами и ягодами, черемуховые пряники, экосладости, ремесленный хлеб на закваске от домашних пекарен, копчености из говядины и свинины от фермеров Аларского района и сыры из коровьего молока с экофермы п. Грановщина.Ремесленники представили керамические елочные игрушки, деревянную посуду, «ловцы снов», вязаные игрушки, авторские открытки, сувениры из фарфора и браслеты из натуральных камней, а Сибирский институт физиологии и биохимии растений — саженцы лимонов, кофе, мирта и других горшечных растений. На ярмарке презентовали проект «Кладовая Арюны» — подарочные наборы продукции 30 мастеров Иркутской области и Бурятии на любой вкус: с благовониями, чаем, сувенирами, натуральным мылом или природной косметикой.Гости ярмарки поучаствовали в мастер-классах по созданию новогодних подарков, рождественских ангелов из бисера, снежинок из мулине и в беспроигрышной лотерее. Впервые на ярмарке провели «Дармарку» — посетители обменялись елочными игрушками, новогодними украшениями и гирляндами. Благотворительный магазин «Синица» принял от иркутян около 50 кг одежды, обуви, аксессуаров и новогодних украшений для нуждающихся — это объем трех стандартных боксов магазина для сбора вещей. Перед Новым годом вещи распределят между многодетными семьями Усольского района.

По словам директора по связям с общественностью En+ Group Татьяны Драчук, ярмарку экологичных товаров проводят уже 5 лет — за это время она стала событием, формирующим городское экодвижение, неравнодушное к вопросам осознанного потребления и защиты окружающей среды.

— Многие посетители приходили на ярмарку, чтобы купить своим любимым холщовые сумки с ручной вышивкой, фруктовки, деревянную посуду или сыр, — сказала руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской» и Школы экологического предпринимательства Елена Творогова.

