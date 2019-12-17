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В результате наводнения в Приангарье 4,6 тыс. жилищных сертификатов обменяли на квартиры

17 декабря 2019

В Иркутской области к 16 декабря зарегистрировано около 4,6 тысяч переходов прав на основании жилищных сертификатов, которые были выданы пострадавшим в результате наводнения. Также зарегистрировано более 1,3 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Иркутской области. 

Ежедневно согласуются списки пострадавших граждан. Всего с августа 2019 года Росреестр согласовал 643 списка на 24 939 человек.    

По состоянию на 16 декабря 2019 года выдано более 98 тысяч выписок из Единого государственного реестра недвижимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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