В результате наводнения в Приангарье 4,6 тыс. жилищных сертификатов обменяли на квартиры

В Иркутской области к 16 декабря зарегистрировано около 4,6 тысяч переходов прав на основании жилищных сертификатов, которые были выданы пострадавшим в результате наводнения. Также зарегистрировано более 1,3 тысячи объектов недвижимости. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Иркутской области.

Ежедневно согласуются списки пострадавших граждан. Всего с августа 2019 года Росреестр согласовал 643 списка на 24 939 человек.

По состоянию на 16 декабря 2019 года выдано более 98 тысяч выписок из Единого государственного реестра недвижимости.