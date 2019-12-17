Банк «Открытие» одним из первых в России внедрил систему в области Enterprise Architecture от Orbus Software

Банк «Открытие» завершил первый этап внедрения системы управления корпоративной архитектурой финансовой организации. Технологическим партнером проекта выступила компания «Рексофт» (Reksoft), один из ведущих российских разработчиков ПО. Это одно из первых в России полномасштабных внедрений платформы iServer от Orbus Software, которая входит в список мировых лидеров в области решений Enterprise Architecture (EA), по данным Gartner.
«ИТ-ландшафт банка «Открытие» исторически формировался как конгломерат различных ИТ-решений, унаследованных от ранее поглощенных банков. С присоединением в январе 2019 года Бинбанка к банку «Открытие» в объединенном ИТ-ландшафте использовалось более 700 информационных систем и сервисов. В результате проведенного Архитектурным офисом банка анализа всего комплекса унаследованных приложений, к дальнейшему развитию было рекомендовано 215 информационных систем. Остальные решения необходимо отключить без риска потери каких-либо данных или процессов. В настоящее время значительная часть этой работы выполнена, в частности полностью завершена миграция на целевые системы продуктов и процессов экс-Бинбанка. Однако в ходе этой работы пришло понимание, что дальнейший переход от оптимизации информационной инфраструктуры к ее эффективному развитию невозможен без использования специализированного инструментария, позволяющего системно структурировать весь комплекс технологических приложений и сервисов, создав тем самым качественную основу для эффективного управления ИТ-ландшафтом. В рамках решения этой задачи команды «Открытия» и «Рексофт» успешно реализовали проект по созданию системы управления корпоративной архитектурой», — прокомментировал Андрей Залманов, директор Направления ИТ-архитектуры банка «Открытие».
Основой системы стала платформа iServer от Orbus Software, признанная по отзывам пользователей лучшим продуктом класса Enterprise Architecture (EA), по данным компании Gartner. В качестве референтной методологии в рамках проекта по внедрению и конфигурированию системы выбрана TOGAF (The Open Group Architecture Framework). При этом в проекте были также учтены и использованы все текущие наработки банка в области управления ИТ-архитектурой.
В соответствии с разработанной банком методологией управления корпоративной архитектурой, в ходе реализации проекта было проведено конфигурирование платформы iServer, включающее структурирование репозитория для хранения архитектурных артефактов, настройку ролей пользователей системы и разработку шаблонов для моделирования. Были определены метамодель и набор артефактов для текущих потребностей архитектурной практики и соглашение о моделировании, устанавливающее правила моделирования в банке. В результате архитектурный репозиторий был наполнен данными по таким компонентам архитектуры, как оргструктура, ключевые бизнес-процессы, информационные системы и данные об их взаимодействии, конфигурационные единицы технологической архитектуры.
В результате проекта в репозиторий системы управления архитектурой предприятия была внесена информация:
- по более чем 700 информационным системам и сервисам
- по более чем 1000 интеграционным интерфейсам
Кроме того, в рамках системы создан специализированный портал для коммуникации сотрудников банка по объектам архитектуры и их функционированию. На перспективу заложена возможность его интеграции с общим корпоративным порталом банка. Также в ходе проекта «Рексофт» обучил работе с платформой и сертифицировал 25 сотрудников банка «Открытие».
«Проект, реализованный в банке «Открытие», является одним из первых в России, выполненных на базе платформы iServer. В его рамках создана система управления корпоративной архитектурой, охватывающая все архитектурные домены: Бизнес-Данные-Приложения-Технологии, — отметил Илья Кравчук, руководитель функциональной практики «Архитектура предприятия» компании «Рексофт». — Согласно данным компании Deloitte, наличие корректного описания действующего ИТ-ландшафта дает бизнесу экономию до 15% стоимости ИТ-проектов только за счет сокращения расходов на сбор данных об ИТ-инфраструктуре. Проект в банке «Открытие» следует мировому ИТ-тренду, когда в рамках цифровой трансформации крупной современной организации роль системного управления изменениями на основе архитектурного подхода является не менее значимой, чем внедрение самих цифровых технологий для бизнеса».