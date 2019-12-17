Банк УРАЛСИБ стал победителем премии Retail Finance Awards 2019

Проект «Семья сапсанов на крыше офиса Банка УРАЛСИБ» стал победителем ХIII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS в номинации «Лучший социальный проект». Премия организована журналом «Retail Finance».

Проект онлайн-трансляции с места гнездования семейства редких соколов-сапсанов был реализован Банком УРАЛСИБ совместно с региональным отделением Русского географического общества в Республике Башкортостан в рамках проекта «Атлас птиц города Уфы». Птицы выводят потомство на крыше главного офиса Банка УРАЛСИБ в Уфе примерно с 2006 года.

В апреле 2019 года Банк установил специальную камеру непосредственно над местом кладки яиц сапсанов. Она записывала все происходящее и транслировала в прямом эфире на канале Банка на YouTube. За всем происходящим постоянно следили опытные орнитологи Уфы, специалисты отделения Русского географического общества в Башкортостане.

Трансляция в режиме онлайн шла с 14 мая по 1 июля 2019 года. За это время в семье сапсанов появились 2 птенца. 11 июня орнитологи дали каждому из них имена, осмотрели птенцов и провели кольцевание. По традиции птицам дали имена, связанные с местом обнаружения кладки. Двух молодых самочек назвали Уралочка и Сибирь. Трансляцию с крыши Банка УРАЛСИБ посмотрели более 80 000 посетителей.

Журнал The Retail Finance учредил премию в 2007 году. Ее цель – отметить лучшие практики и значимые достижения в розничном бизнесе. Решение о вручении премии принимается редакцией журнала на основе собственного видения и анализа претендентов по следующим основным критериям. К наградам RETAIL FINANCE AWARDS 2019 были представлены самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке. Всего на соискание премии претендовали 75 номинантов от 45 банков и ИТ-компаний.