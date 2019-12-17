Россельхозбанк и Белгородская область намерены расширять сотрудничество

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров в ходе рабочей поездки в Белгородскую область обсудил перспективы развития АПК и расширения доступности финансовых услуг с Губернатором Евгением Савченко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Максим Любомудров представил главе области нового Директора регионального филиала РСХБ Андрея Долгого. Опытный руководитель продолжит работу по эффективной кредитной поддержке аграриев области, улучшению экспортных позиций белгородского АПК, участию в программах развития сельских территорий.«Белгородская область славится плодородием своих земель. Аграрные предприятия региона входят в число наиболее эффективных в стране. Россельхозбанк видит огромные сельскохозяйственные возможности области и продолжит поступательное движение по пути их реализации. Сейчас доля Банка в кредитовании МСП в белгородском агросекторе составляет 61%, предстоит нарастить этот показатель. Фронт работы большой и очень интересный. Банк рассчитывает, что Андрей Валерьевич выведет региональный филиал на еще более высокий уровень», – прокомментировал назначение Максим Любомудров.Заместитель Председателя Правления также подчеркнул, что в фокусе внимания РСХБ остается дальнейшее расширение доступности финансовых услуг для населения области. Максим Любомудров и Андрей Долгий торжественно открыли новый операционный офис в Белгороде по адресу улица Щорса, 8 – он стал 17-й точкой продаж Россельхозбанка в области.Андрей Долгий пришел в банковскую сферу в 2003 году. Он работал в ВТБ, затем в должности заместителя управляющего операционного офиса Белгородский ПАО Банк «ФК Открытие».Россельхозбанк работает в Белгородской области с 2001 года. За это время он направил в экономику региона свыше 260 млрд рублей, из которых 230 млрд рублей пришлись на АПК.