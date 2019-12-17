В Братске при поддержке РУСАЛа открыли лыжную трассу

В Братске состоялось открытие обновленной лыжной трассы и первенство города по лыжным гонкам среди детей при поддержке РУСАЛа. Об этом сообщает БСТ.

Проехать по трассе смогли все участники соревнований. В этом году в рамках социального партнёрства с администрацией города металлурги увеличили протяжённость трека почти до двух километров и установили новое освещение.

По словам директора по персоналу БрАЗа компании РУСАЛ Романа Лебедева, более 7 млн было потратили на модернизацию трассы. В следующем году продолжат развитие этого объекта.

Победителям соревнований вручили медали, грамоты и подарочные сертификаты от РУСАЛа.