В Свердловском районе Иркутска больше всех расходуют мобильный трафик

В Свердловском округе Иркутска зафиксирован наибольший объем потребления мобильного трафика на одного абонента в 2019 году. Основная доля трафика сфокусировалась в Академгородке во время учебного периода. Жители района здесь обмениваются тяжелым видео и фотоконтентом в мессенджерах и соцсетях, а также общаются посредством видеозвонков и интернет-звонков, ведут эфиры и играют в онлайн-игры. Об этом сообщила пресс-служба МТС.

Вторым по объему переданных и скачанных данных стал Правобережный округ, где самыми активными стали горожане в Кировском (Центральном) районе. Помимо обмена файлами, они часто используют музыкальные сервисы, смотрят видеотрансляции, блоги и видео на Youtube. В дни проведения городских мероприятий трафик резко возрастает за счет прямых эфиров.

На третьем месте стал Ленинский округ. Абоненты используют трафик на просмотр фильмов, общение по видеозвонкам и обмен «тяжелым» контентом в соцсетях. Иркутск-II чуть опережает Ново-Ленино по объему скачанных данных в сети.

Замкнул четверку – Октябрьский округ. Здесь большая доля потребления интернета также приходится на фотоконтент в социальных сетях и мессенджерах, а также скачивание книг, музыки, фильмов и на онлайн-игры.