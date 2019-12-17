Интерактивную карту дорожного сервиса создали в Иркутской области

Интерактивную карту объектов дорожного сервиса создали на сайте Упрдор «Прибайкалье». На ней представлены АЗС, станции технического обслуживания, кафе, магазины, гостиницы и комплексы дорожного сервиса. Всего порядка 170 объектов, расположенных на территории федеральных дорог Иркутской области (А-331 "Вилюй", Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал"). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На сайте учреждения карта располагается по адресу: https://irkroad.ru/situatsiya-na-dorogakh/karta-dorozhnykh-ob-ektov.html в разделе «Ситуация на дорогах».

Ресурс работает в тестовом режиме, обновляется его наполнение. При планировании маршрутов карта позволит ознакомиться с информацией об объектах: на каком участке автодорог, рядом с какими населёнными пунктами они расположены, режим работы пунктов, сведения о владельцах, контактные данные. Каждый объект сопровождается фотографией.

Размещение подробной информации кроме функции информирования пользователей автомобильных дорог способствует и приведению объектов дорожного сервиса к нормативному состоянию. Задача федеральных дорожников – создать безопасный и качественный придорожный сервис, обеспечить его культуру. Специалисты отслеживают, насколько точно исполняются технические требования и условия содержания объектов.