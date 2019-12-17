Ромир: После Черной пятницы расходы россиян продолжают расти

В ноябре россияне продолжили ежегодную традицию и увеличили свои повседневные расходы на 8,5%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем трат наших соотечественников вырос на 12,4%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, также выросли - на 8,2%.

Сказалось то, что в этом году траты на подготовку к зимнему периоды пришлись на ноябрь, кроме того, была достаточно успешная Черная пятница.

Рост повседневных расходов против прошлого года составил 12,4%. По сравнению со средним скользящим за последние 12 месяцев наблюдается рост повседневных расходов на 4,6 п.п. или 10,9%.

Реальные расходы, то есть расходы очищенные от инфляции, в ноябре возросли на 8,6 п.п. или 8,2% против прошлого месяца. А вот против прошлого года траты россиян выросли на 8,8 п.п. или 8,4%. По сравнению со средним скользящим за последние 12 месяцев рост составил 10 п.п. или 9,6%.

Результаты опроса комментирует президент исследовательского холдинга Ромир, доктор социологических наук Андрей Милёхин: «Высокий темп роста расходов, набранный в ноябре благодаря Черной пятнице и затянувшейся подготовке к зимнему сезону, может привести к тому, что в декабре россияне побьют все рекорды по ежемесячным расходам».

Рост расходов наблюдается по всем округам, самый медленный в целом - в Северо-Западном и Северном ФО (+12 п.п. по сравнению с прошлым месяцем), он обусловлен высокими расходами населения в октябре. В Приволжском ФО и Уральском ФО темпы роста против прошлого года приближаются к 30 п.п., такой высокий темп роста расходов может сказаться на динамике в декабре: денег у людей почти не останется.

Такие траты, вероятнее всего, вызваны ноябрьской Черной пятницей, которая для этих регионов была намного более успешной в этом, чем в прошлом году. В ДВФО мы видим схожую ситуацию, только с еще большими темпами роста расходов.