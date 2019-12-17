В Иркутской области планируют открыть 12 ресайклинг-центров

Учредитель “РТ-НЭО Иркутск” Артем Мищенко сообщил, что компания планирует создать 2 ресайклинг-центра в Иркутске, 10 центров в городах: Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Саянск, Зима, Тулун, Слюдянка, Бодайбо. В центрах будет оборудована площадка под крупногабаритные отходы, площадка для приёма и утилизации строительного мусора, пункт приёма вторсырья, автошин и резинотехнических изделий, а также батареек и ртутных ламп. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В городах предлагается создать специализированные площадки по раздельному сбору отходов, а также установить специальные баки для раздельного сбора ТКО и на обычных контейнерных площадках. В других населенных пунктах Иркутской области площадки РСО предложено создавать на базе магазинов. Также компания планирует строительство семи мусоросортировочных комплексов и мусороперерабатывающего завода в Ангарском городском округе.

Министерству природных ресурсов поручили проработать возврат в регион денег, поступающих в федеральный бюджет в виде так называемого “экологического платежа”. Также министерство совместно с МинЖКХ должно вынести на обсуждение депутатского корпуса вопрос предоставления субсидий органам местного самоуправления на содержание контейнерных площадок. Региональному оператору поручено уделить особое внимание особо охраняемым природным территориям.

Заместитель председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов сказал, что разработку концепции необходимо сопровождать внедрением экологического воспитания, что является задачей органов власти и местного самоуправления.