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В Иркутской области 18 декабря похолодает до -42 и пойдет снег

17 декабря 2019

В Иркутской области 18 декабря будет переменная облачность, небольшой снег. Ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.  Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днем -10,-15°, при облачной погоде -20,-25°, в Катангском районе ночью -29,-34°, в пониженных формах рельефа -37,-42º,  днем -24,-29°, местами до -34º. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

В Иркутске переменная облачность,  небольшой снег. Ночью ветер северо-западный   2-7 м/с, днем 5-10 м/с,  температура ночью -18,-20°, днём -12,-14°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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