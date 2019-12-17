В Иркутской области 18 декабря похолодает до -42 и пойдет снег

В Иркутской области 18 декабря будет переменная облачность, небольшой снег. Ветер западной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -15,-20°, при прояснении -25,-30°, днем -10,-15°, при облачной погоде -20,-25°, в Катангском районе ночью -29,-34°, в пониженных формах рельефа -37,-42º, днем -24,-29°, местами до -34º. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

В Иркутске переменная облачность, небольшой снег. Ночью ветер северо-западный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -12,-14°.