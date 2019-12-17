В Тулунском районе через реку Ия открыли ледовую переправу

В Тулунском районе открыли автомобильную переправу через реку Ия в поселке Октябрьский-2. Она предназначена для машин до 3,5 тонн и оборудована средствами помощи и информационными стендами. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Для безопасности движения по ней водители должны соблюдать предписания дорожных знаков и интервал движения транспортных средств до 40 метров. При этом ограничение скорости автомобилей составляет 10 км в час. Чтобы без риска пересечь реку по ледовой переправе, водитель должен высадить пассажиров, отстегнуть ремень безопасности и открыть дверь. Остановка автомобиля на льду запрещена.