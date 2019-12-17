Авито: в преддверии Нового года в Иркутске в 3 раза вырос спрос на домашних крыс

Главный символ наступающего 2020 года – крыса – стал весьма популярен в России. В преддверии Нового года жители Иркутска решили обзавестись этим домашним питомцем – спрос на грызунов вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом, при этом предложение – на 9% за год, выяснили эксперты Авито.

В среднем по городу покупка живого грызуна обойдется в 340 рублей, а сувенир в виде крысы стоит около 1 200 рублей.

Лидером по росту спроса на домашних крыс оказался Краснодар, где интерес к грызунам увеличился более чем в 7 раз за год. Далее следует Казань с ростом спроса более чем в 4,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Замыкает тройку лидеров по спросу Ижевск, здесь популярность ручных крыс выросла в 4,5 раза.

Предложение также увеличилось за год, в 1,5 раза по стране. Жители почти всех (21 из 23) крупнейших городов стали предлагать одомашненных крыс чаще. Лидерами по этому показателю стали Тольятти (171%), Казань (154%) и Самара (153%). В Барнауле предложение осталось на уровне прошлого года.

За год в Иркутске спрос на одомашненных крыс увеличился почти в 3 раза, при этом предложение увеличилось всего на 9%.

Примечательно, что Ульяновск – единственный город среди 23 рассматриваемых крупнейших российских городов, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год в городе спрос на крыс сократился на 87%, а предложение – на 17%.

В среднем по стране стоимость домашней крысы составляет 500 рублей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Подорожание отмечено в 10 крупнейших городах. Первую тройку по увеличению стоимости за год составили Ульяновск (97%), Ростов-на-Дону (83%) и Краснодар (64%).

В 13 городах средняя цена таких грызунов снизилась за год в диапазоне от 10% в Новосибирске и до 63% в Уфе.

В Иркутске средняя стоимость домашней крысы составляет около 340 рублей – это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.