Выпуск легковых автомобилей в ноябре упал на 20%

По данным Росстата, за одиннадцать месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1,4 млн легковых автомобилей, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено порядка 100 тыс. машин – это на 19,5% меньше, чем годом ранее. Сообщает в своем материале АВТОСТАТ.

В прошлом месяце на заводе Toyota в Санкт-Петербурге состоялся официальный запуск производства кроссовера Toyota RAV4 нового поколения. Технологические изменения новинки потребовали существенного изменения производственного процесса. Инвестиции в модернизацию цехов для целей проекта составили 4,8 млрд рублей.

Производство грузовых автомобилей в январе-ноябре остается на уровне 2018 года, составив 141 тыс. единиц (+0,1%). В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 15 тыс. грузовиков, что также соответствует прошлогоднему результату (-0,1%).