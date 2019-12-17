В Иркутске хвойные деревья обрабатывают химическим раствором, чтобы уберечь их от вандалов

В Иркутске с 14 декабря стартовала ежегодная операция «Ель». Перед новогодними праздниками хвойные деревья обрабатывают специальным раствором. Как сообщили в администрации города, это химический раствор с красителем, следы которого не смываются в течение длительного времени.

Состав раствора абсолютно безвреден для самих растений, а также для людей, животных и окружающей среды на открытом воздухе. Но, если обработанное дерево переместить в теплое помещение, то раствор будет издавать резкий химический запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель.

С целью предотвращения вандализма и незаконной вырубки специалисты МКУ «Городская среда» с администрацией регулярно ведут мониторинг городских скверов и парков, где растут хвойные деревья.

Профилактической обработке подвергаются ели, сосны и пихты на общественных озелененных территориях во всех округах города. Более 650 деревьев уже обработано, а всего до конца года планируется обработать 1152 дерева. В 2018 году такую обработку прошли чуть более 700 хвойных насаждений.