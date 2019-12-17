Суд признал банкротом ангарскую компанию "Звезда"

Арбитражный суд Иркутской области признал банкротом компанию "Звезда", которая в 2018 году сорвала сроки замены лифтов в жилых домах города Ангарска, а ее директор обвиняется в хищении 185 млн рублей у регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщает ТАСС, в отношении "Звезды" введена процедура наблюдения до 28 апреля 2020 года.

С заявлением в суд с требованием признать «Звезду» банкротом обратилась компания «Лифтовый инженерный центр». Ее представитель в ходе судебного заседания пояснил, что между компаниями были договорные отношения. Однако у ответчика возникли неисполненные обязательства и задолженность более 2 млн рублей. Представитель "Звезды" в судебном заседании признал наличие долга и сообщил, что общая сумма требований кредиторов к компании составляет больше 100 млн рублей. По его словам, у предприятия нет возможности погасить долги.

Компания "Звезда" сорвала сроки замены лифтов в Ангарске, исполнив контракт не к ноябрю 2018 года, а к марту 2019. После этого она получила подряд на замену лифтов в Усть-Илимске, депутаты местной думы обратились в прокуратуру, которая через суд потребовала расторгнуть контракт и внести компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. 3 декабря до вступления решения в силу суд наложил обеспечительные меры, запретив "Звезде" проводить работы по замене лифтов, а фонду капитального ремонта - оплачивать их.

22 ноября был заключен под стражу директор "Звезды". По данным следствия, в 2018-2019 годах он и неустановленные лица необоснованно завысили стоимость лифтов и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтов. Таким образом у фонда капремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185,8 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере. 12 декабря суд изменил меру пресечения на домашний арест.