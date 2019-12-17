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РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта конкурса «Помогать просто»

17 декабря 2019

РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 млн рублей. Как сообщила пресс-служба компании, проекты, победившие в конкурсе, ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров. 

Среди инициатив — предоставление бесплатных парикмахерских услуг  пенсионерам и людям с особыми потребностями здоровья в Красноярске и Саяногорске; организация работы инициативной группы по переработке пластика в Братске; создание инклюзивного  музыкального ансамбля и театрального кружка для детей в Красноярске и Боготоле.

Также предлагали проведение мастер-классов по техническому моделированию для детей в Шелехове; создание пространств для отдыха и развития детей в Ачинске, Братске и Тайшете; организацию творческого и интеллектуального досуга для пенсионеров в Краснотурьинске и Назарове. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта составит 50 тысяч рублей.

В конкурсе приняли участие социальные и образовательные учреждения, муниципальные и социально ориентированные НКО, а также инициативные группы граждан и корпоративных волонтеров.

Конкурс «Помогать просто» реализуется по социальной программе развития общегородского и корпоративного волонтерства.  Он направлен на вовлечение жителей городов в добровольческую и общественно полезную деятельность, поддержку инновационных решений в области благотворительности, а также на создание единого коммуникационного пространства для волонтеров.

— В этом году мы получили рекордное количество заявок. Это говорит о том, что конкурс расширяет волонтерское сообщество, развивает эмпатию и креативность среди тех, кто готов помогать нуждающимся, — отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и список победителей можно узнать на сайте центра: www.fcsp.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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