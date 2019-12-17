РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта конкурса «Помогать просто»

РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 млн рублей. Как сообщила пресс-служба компании, проекты, победившие в конкурсе, ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров.

Среди инициатив — предоставление бесплатных парикмахерских услуг пенсионерам и людям с особыми потребностями здоровья в Красноярске и Саяногорске; организация работы инициативной группы по переработке пластика в Братске; создание инклюзивного музыкального ансамбля и театрального кружка для детей в Красноярске и Боготоле.

Также предлагали проведение мастер-классов по техническому моделированию для детей в Шелехове; создание пространств для отдыха и развития детей в Ачинске, Братске и Тайшете; организацию творческого и интеллектуального досуга для пенсионеров в Краснотурьинске и Назарове. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта составит 50 тысяч рублей.

В конкурсе приняли участие социальные и образовательные учреждения, муниципальные и социально ориентированные НКО, а также инициативные группы граждан и корпоративных волонтеров.

Конкурс «Помогать просто» реализуется по социальной программе развития общегородского и корпоративного волонтерства. Он направлен на вовлечение жителей городов в добровольческую и общественно полезную деятельность, поддержку инновационных решений в области благотворительности, а также на создание единого коммуникационного пространства для волонтеров.

— В этом году мы получили рекордное количество заявок. Это говорит о том, что конкурс расширяет волонтерское сообщество, развивает эмпатию и креативность среди тех, кто готов помогать нуждающимся, — отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и список победителей можно узнать на сайте центра: www.fcsp.ru.