Предприниматели недовольны тарифами банков на кассовое обслуживание

Московское отделение «Опоры России» обратилось в управление ФАС с просьбой проверить банки. Предприниматели, что банки сговорились и повысили тарифы на расчетно-кассовое обслуживание. Сообщает РБК.

В письме «Опоры России» сказано, что «активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания», а также замедление инфляции, повышение тарифов «не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой для организаций малого и среднего предпринимательства». «Опора России» считает, что в действиях банков есть признаки согласованности.

В «Деловой России» разделяют настороженность в связи с повышением тарифов. «Существует или не существует сговор, это должна установить ФАС. Но так или иначе мы выступаем за отказ от необоснованного повышения комиссий», — сказал РБК член генерального совета организации Сергей Гебель.

Расчетно-кассовое обслуживание — предоставление банковских услуг юридическому лицу, с помощью которых он может проводить операции со счетами физлиц и юрлиц: выплачивать зарплаты, принимать платежи, проводить переводы, пользоваться услугами инкассации и т.д.



