В России насчитывается 881 тыс. автомобилей марки Opel

По данным агентства АВТОСТАТ, на лето 2019 года в РФ зарегистрировали 881 тыс. машин немецкой марки: 871,8 тыс. легковых и 9,2 тыс. легких коммерческих автомобилей.

Среди легковых самой распространенной моделью является Astra (356 тыс. шт.), на долю которой приходится чуть более 40% всех автомобилей Opel в стране. Также у нас числится 99,7 тыс. экземпляров модели Vectra и 92,8 тыс. – Corsa. Парк автомобилей Zafira, продажи которых возобновились, насчитывает 65,6 тыс. единиц.

В сегменте LCV самым распространенным «Опелем» оказывается Combo – 4,4 тыс. штук. Модель Vivaro, которая должна появиться на рынке в следующем году, представлена в России 3,4 тыс. автомобилями. Оставшиеся 1,4 тыс. машин – это Movano.

Пятая часть всех автомобилей Opel в РФ сосредоточена в Москве и Подмосковье (98,6 тыс. и 79,8 тыс. шт. соответственно). Также в пятерку крупнейших региональных парков немецкой марки входят Санкт-Петербург (59,4 тыс. шт.), Краснодарский край (50,3 тыс. шт.) и Ростовская область (36,3 тыс. шт.).