В Иркутске общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра

В Иркутске троллейбусы, трамваи и муниципальные автобусы будут работать в новогоднюю ночь до 4 утра. Об этом сообщили в администрации города.

Дежурные бригады транспортных предприятий полностью готовы к работе во время проведения массовых мероприятий и прошли дополнительные инструктажи по технике антитеррористической и пожарной безопасности. Также для помощи в проведении праздничных мероприятий и обеспечения безопасности жителей будут задействованы волонтеры и общественники – более 100 человек.

Все предприятия жизнеобеспечения, безопасности и аварийные службы города Иркутска с начала следующей недели переходят в режим повышенной готовности, на период праздников назначены ответственные дежурные руководители и аварийные бригады. На усиленный вариант несения службы перейдут сотрудники полиции и пожарной охраны. В ближайшую неделю в городе пройдут рейды по проверке качества пиротехнических изделий и по противопожарной безопасности. В частности, в округах пройдут проверки заброшенных зданий, открытые входы будут заколачивать. Управляющие организации должны проверить все подвалы и чердаки, чтобы они не были захламлены горючими материалами.

Кроме того, вплоть до 31 декабря в Иркутске будут проводиться рейды по незаконной продаже алкоголя и курительных смесей. Они проводятся 2-3 раза в неделю, в них принимают участие волонтеры общественной организации «Наш Иркутск», спортсмены Иркутского центра боевых искусств, сотрудники администрации и правоохранительных органов.

Как сообщили представители аварийно-спасательных подразделений города, в случае непредвиденных ситуаций, в том числе коммунальных аварий, специалисты МКУ «Безопасный город» готовы к оперативным действиям. Напомним, что для фиксации и устранения любых аварий в Иркутске круглосуточно работает Единая Диспетчерская служба. Заявки от населения принимают по телефону 520-112.