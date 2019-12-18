Движение по мосту через реку Макаровка в Киренском районе восстановлено. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
Напомним, 3 декабря поздно вечером водитель 60-тонного лесовоза, нарушив требования знака об ограничении тяжеловесного транспорта, выехал на мост, в результате чего переправа была разрушена. На 76 км автодороги Усть-Кут - Киренск было остановлено движение, для легкого транспорта организовали объезд по льду.
Выполнены работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста (САРМ). Пролет установлен на существующие опоры моста.
Заканчиваются работы по устройству сопряжений с мостом и монтажу перил.
Новости
Движение по мосту через реку Макаровка в Киренском районе восстановлено18 декабря 2019
Движение по мосту через реку Макаровка в Киренском районе восстановлено. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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