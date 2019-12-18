Движение по мосту через реку Макаровка в Киренском районе восстановлено

Движение по мосту через реку Макаровка в Киренском районе восстановлено. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.



Напомним, 3 декабря поздно вечером водитель 60-тонного лесовоза, нарушив требования знака об ограничении тяжеловесного транспорта, выехал на мост, в результате чего переправа была разрушена. На 76 км автодороги Усть-Кут - Киренск было остановлено движение, для легкого транспорта организовали объезд по льду.



Выполнены работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста (САРМ). Пролет установлен на существующие опоры моста.



Заканчиваются работы по устройству сопряжений с мостом и монтажу перил.