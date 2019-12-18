В Иркутской области 20 декабря пройдет акция «Узнай о своих долгах»

Судебные приставы Иркутской области 20 декабря проводят всероссийскую информационную акцию «Узнай о своих долгах», имеющую статус всероссийской. Ее цель – в преддверии новогодних праздников напомнить гражданам о необходимости получения информации о наличии задолженности и ее своевременного погашения. Об этом сообщили в УФССП России по региону.

Судебные приставы расскажут жителям региона об электронном ресурсе Федеральной службы судебных приставов - «Банке данных исполнительных производств», который позволяет оперативно получать актуальную информацию о наличии долгов и оплачивать их онлайн.

Для информирования граждан 20 декабря судебные приставы откроют свои мобильные пункты в аэропорту и на Центральном рынке областного центра.

Это особенно актуально в преддверии новогодних каникул, поскольку невыплата долга может обернуться запретом выезда за границу. В связи с этим, судебные приставы в этот же день по телефонам «прямой линии» принимают звонки от граждан, интересующихся ограничены ли они в праве выезда за пределы РФ.