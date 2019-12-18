Пилотный проект «цифрового депо» презентовали в Вихоревке

В локомотивном депо Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги 17 декабря состоялась презентация элементов системы «Цифровое депо». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Цифровое депо» — это пилотный проект, реализуемый ОАО «РЖД» совместно с партнерами, оказывающими услуги по сервисному обслуживанию локомотивов. На сегодня здесь внедрено более 30 различных цифровых и технологических решений, объединенных в одну интеллектуальную систему.

Главная цель нововведений - повышение эффективности обслуживания и качества ремонта локомотивов. Автоматизация процессов позволяет минимизировать воздействие человеческого фактора на качество процесса ремонта, а современные цифровые и технологические решения сокращают время нахождения локомотивов в депо. Так, в 2 раза сократятся временные затраты на производственные операции, а производительность труда должна вырасти на 30%.

Полноценная реализация проекта «Цифрового депо» позволит сократить в перспективе количество отказов и внеплановых ремонтов подвижного состава на территории всего Восточного полигона.