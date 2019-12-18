Новости

Пилотный проект «цифрового депо» презентовали в Вихоревке

18 декабря 2019

В  локомотивном депо Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги 17 декабря состоялась презентация элементов системы «Цифровое депо». Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

«Цифровое депо» — это пилотный проект, реализуемый ОАО «РЖД» совместно с партнерами, оказывающими услуги по сервисному обслуживанию локомотивов. На сегодня здесь внедрено более 30 различных цифровых и технологических решений, объединенных в одну интеллектуальную систему.

Главная цель нововведений - повышение эффективности обслуживания и качества ремонта локомотивов. Автоматизация процессов позволяет минимизировать воздействие человеческого фактора на качество процесса ремонта, а современные цифровые и технологические решения сокращают время нахождения локомотивов в депо. Так, в 2 раза сократятся временные затраты на производственные операции, а производительность труда должна вырасти на 30%.

Полноценная реализация проекта «Цифрового депо» позволит сократить в перспективе количество отказов и внеплановых ремонтов подвижного состава на территории всего Восточного полигона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Барьер-2019
Жизнь пассажира в такси стоит в 4 раза дешевле. Почему?
“Масштабы страхового мошенничества колоссальны”. Вице-президент ВСС о причинах, толкающих обычных россиян на преступления
Барьер-2019: "Самое печальное, что страховое мошенничество не воспринимается обществом как преступление"
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании