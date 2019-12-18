Повышение зарплаты в новом году планируется в каждой третьей компании

В России повышения зарплаты ждут 42% сотрудников, проводят 32% работодателей. Данные приводит Superjob.

Повышение или индексация зарплаты планируется практически в каждой третьей компании (32%), однако судя по комментариям представителей компаний повышать зарплаты будут выборочно: «Планируется повышение только для технических служб»; «Пересматриваем оклады бухгалтерии — давно не повышали». 4 из 10 работодателей не будут повышать заработок персоналу.



Опрос представителей трудоустроенных россиян показал, что на увеличение зарплаты с нового года рассчитывают 42%. Одни уверены в своем профессионализме: «Меня ценят, потому заработную плату повысят». У других заработок автоматически повысится с увеличением уровня минимальной зарплаты: «В связи с повышением МРОТ».



4% респондентов зарплату повышали недавно. 3% работают в компании слишком мало, чтобы рассчитывать на повышение. Каждый третий уверен, что повышения зарплаты в 2020 году не будет.



Чем старше россияне, тем меньше среди них тех, кто ожидает индексации заработка в новом году: 57% среди молодежи до 24 лет и 35% среди граждан старше 45 лет.



Опрос проводили в 125 населенных пунктах среди 500 респондентов.