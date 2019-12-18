Азиатско-Тихоокеанский Банк в Красноярске выступил генеральным партнером «Рождественской ярмарки» в МВДЦ «Сибирь»

«Рождественская ярмарка» – одно из крупнейших в Сибири мероприятий и первое в Красноярске, которое неизменно дает старт всем городским предновогодним ярмаркам.

С 11 по 15 декабря в главном выставочном центре Красноярска «Сибирь» прошла крупнейшая «Рождественская ярмарка», которая собрала более 23 000 жителей города. Гости мероприятия выбирали новогодние украшения, елочные игрушки, участвовали в новогодних мастер-классах, а также присутствовали на концертах приглашенных артистов. Генеральным партнером выставки стал Азиатско-Тихоокеанский Банк.

- Это важное мероприятие для нашего города, которое является стартом новогодних продаж для других торговых площадок. «Рождественскую ярмарку» любят как взрослые, так и совсем маленькие горожане. Конечно, АТБ не мог остаться в стороне от этого яркого, интересного и праздничного события. Мы рады, что стали частью этого предновогоднего мероприятия, - рассказала директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Красноярскому краю Светлана Кригер.

Ежегодно ярмарка объединяет под одной крышей более 200 хендмейд - мастеров из 4-х стран и более чем 40 городов России. Горожанам доступны: сувенирная продукция, украшения, ёлки, свечи, продуктовые лавки. Также на территории ярмарки работает резиденция Деда Мороза и настоящий живой уголок.