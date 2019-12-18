Азиатско-Тихоокеанский Банк в Улан-Удэ стал членом (ТПП) - Торгово-промышленной палаты Республики

Светлана Свиридова, управляющая филиалом в Республике Бурятия, и Петр Ертанов, президент Торгово-промышленной палаты, подписали соглашение о вхождении Банка в ТПП.

Участие в качестве члена Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия позволит усилить позиции Банка в регионе по корпоративному направлению за счет информирования участников о продуктах Банка и проведения совместных мероприятий. Количество активных организаций в Торгово-промышленной палате около 400 предприятий.

-Управляющая филиалом Светлана Свиридова и президент ТПП РБ Петр Ертанов подписали соглашение и договорились о тесном взаимодействии с руководством и членами ТПП РБ, в том числе по реализации инвестиционных проектов. Со стороны АТБ были предложены компетенции Банка по ВЭД, льготному кредитованию, лизингу, банковским гарантиям и другим продуктам.