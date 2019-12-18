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ПСБ банк снизил ставки по программам военной ипотеки

18 декабря 2019

ПСБ банк на 0,25 п.п. снижает ставки по всем ипотечным программам для военнослужащих. Теперь получить ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит по военной ипотеке можно по ставке 8,6%.

Первоначальной взнос по кредитам как на первичном, так и вторичном рынке составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимальная сумма — 2,874 млн рублей. По программе "Рефинансирование. Военная ипотека" доступно до 2,869 млн рублей, но не более 80% от стоимости недвижимости и не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту.

ПСБ банк занимает лидирующие позиции на рынке кредитования по программам военной ипотеки. Банк реализует программы ипотечного кредитования военнослужащих с июля 2018 года. За этот период банк предоставил кредитов на сумму более 29,6 млрд рублей, клиентами банка стали более чем 16,7 тыс. участников НИС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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