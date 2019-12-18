В 2021 году российские авиакомпании получат около 175 первых самолетов МС-21

Российские авиакомпании получат около 175 первых самолетов МС-21-300. Об этом пишет «Российская газета».

Серийный выпуск будет последовательно наращиваться с выходом к середине 2020-х годов на темп 72 самолета в год, отметили в Минпромторге. Темпы производства синхронизированы с графиком поставок.

Первый прототип МС-21-300 на Иркутском авиазаводе заложили 6 февраля 2014 года, а летные испытания начались в мае 2017 года. Для сертификации нужно иметь четыре летных образца и еще два для статических и ресурсных испытаний. В конце ноября в "Иркуте" сообщили о завершении диагностики систем четвертого летного образца самолета. Остальные машины проходят летные и статические испытания.

Среднемагистральные самолеты - самые востребованные машины. На рынке представлены только Boeing 737 и Airbus 320. Российский МС-21 сможет конкурировать как с Boeing, так и с Airbus, считает зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Для самолета разработаны передовые системы лучших отечественных и зарубежных поставщиков. Используются экономичные и экологичные двигатели нового поколения российского и зарубежного производства. В конструкции широко используются полимерные композиционные материалы. Их применение позволило разработать крыло, отличающееся повышенным аэродинамическим качеством.

МС-21 может составить конкуренцию зарубежным аналогам пока только на внутренних линиях, считает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. Для полетов на международных рейсах необходимо доказать соответствие экологическим требованиям, а они представляют собой один из рычагов ограничения конкуренции.

Однако российский самолет уже широко рекламируется в разных странах, рассказывает Афонский. Переговоры будут активизированы после получения самолетом МС-21-300 сертификата EASA.