На Байкале могут ограничить продажу моющих средств

Межфракционная рабочая группа «Байкал» одобрила законопроект об ограничении продажи вредных моющих средств на Байкале. Проект закона подготовлен членами МРГ депутатами Государственной Думы РФ Николаем Валуевым и Николаем Будуевым. Об этом сообщает пресс-служба депутата ГД РФ Юрия Тена.

Инициатива предусматривает ограничение продажи моющих средств с содержанием фосфатов и фосфонатов. Количество этих элементов в моющих средствах должно быть равно 0 или в пределах арифметической погрешности.

Минприроды России полностью поддержало инициативу МРГ «Байкал» и предложило рассмотреть возможность реализации этой инициативы в других субъектах РФ, на территории которых расположены уникальные водные объекты.

Вступление документа в силу планируется в начале февраля 2020 года и должно позволить запроектировать новые очистные сооружения на Байкале.