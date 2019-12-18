Нотариальные услуги в России станут цифровыми

ГД приняла в третьем чтении поправки в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Закон предлагает перечень и порядок нотариальных услуг в электронной форме (без личной явки лица к нотариусу). Также нотариус теперь сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном. Сообщается на сайте Госдумы.

Законом устанавливается перечень и порядок совершения нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме, то есть удаленно, без личной явки обратившегося лица к нотариусу.

К таким действиям будут отнесены:

свидетельствование верности перевода документа на другой язык;

передача электронных документов физическим и юридическим лицам;

принятие в депозит безналичных денежных средств;

совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке;

обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети Интернет;

выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.

Новым видом нотариального действия станет удостоверение равнозначности электронного документа электронному документу, в ином формате (PDF в Word или в JPEG). Равнозначный конвертированного документа теперь имеет ту же юридическую силу, что и оригинал.

Кроме того, законом закрепляется, что нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном. Электронные документы будут храниться в Единой информационной системе нотариата. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан и на бумажном носителе.

Кроме того, Федеральной нотариальной палатой будет обеспечиваться возможность представления по запросу заявителя в круглосуточном режиме сведений об открытии наследственного дела через интернет.

Еще одно нововведение — наделение нотариуса правом при отсутствии у гражданина документа, удостоверяющего личность, или при наличии сомнений в личности гражданина, предъявившего документ, устанавливать его личность посредством единой биометрической системы.