Иркутская область с 2020 года переходит к прямым выплатам пособий по страховым случаям

Иркутская область с 1 января 2020 года переходит к прямым выплатам пособий по страховым случаям – по больничному листу, рождению ребенка и другим. Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на региональное отделение фонда социального страхования.

В Иркутской области насчитывается более 800 тыс. человек, работающих на предприятиях и в организациях различной формы собственности. На выплату пособий по страховым случаям в бюджете ИРО ФСС запланировано более 9 млрд 700 млн рублей. Эти средства будут направлены на выплаты застрахованным по пилотному проекту «Прямые выплаты».

С нового года застрахованный работник, как и прежде, будет обращаться с документами, которые подтверждают его право на получение пособия (больничный лист, свидетельство о рождении ребенка и т.д.) к своему работодателю. Тот в течение пяти календарных дней должен передать бумажный пакет документов или электронный реестр сведений в региональное отделение ФСС для страховой выплаты напрямую работнику. Затем уже в течение 10 календарных дней пособие назначает и выплачивает фондом напрямую застрахованному.

Важно отметить, что организаций численностью более 25 человек должны отправлять сведения исключительно в электронном виде. Страхователи, численность коллектива которых 25 и менее человек, могут подавать документы на бумажном носителе, либо в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью.

Первые три дня больничного по-прежнему оплачиваются работодателем. Таким образом, оплата по больничному должна прийти работнику в двух суммах.