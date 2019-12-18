В Иркутске 19 декабря будет до -35 градусов

В Иркутской области 19 декабря прогнозируют переменную облачность. Небольшой, местами умеренный снег, в южных районах местами небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -12,-17°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°, в Катангском и северо-восточных районах -19,-24°, местами -25,-30º.

В Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -20,-22°, днём -11,-13°.