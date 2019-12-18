Коммерциализация культуры или почему от продаж сувенирной лавки зависит успех музея

Сейчас музеи активно коммерциализируют свою деятельность. В музеях появляются залы для йоги, кофейни и торговые лавки. Помимо этого, коллаборации с производителями молодежной одежды, популярной косметики или текстиля приносят музеям до 2,5 миллионов посетителей в год. Пишет в своем материале Российская Газета.

Руководитель Kgallery Кристина Березовская признается: когда ее галерея имела только выставочные пространства, посещаемость даже популярной выставки не превышала 100 человек; сейчас при наличии зала для йоги, кофейни и прочих торговых пространств возросла до 40 тысяч.

Как признаются руководители галерей, музейные магазины давно стали частью устойчивой экономической системы. Изменились в них только инструменты, которыми пользуются сегодня музейные магазины. Из "сувенирных лавчонок" они становятся полноправными участниками научно-образовательного процесса.

Екатерина Истратова, руководитель отдела мерчендайзинга в музее современного искусства "Гараж", отмечает, что сейчас от музейной лавки зависит, станут ли популярными коллекции музея

Доходы музеев в Европе формируются примерно так: два процента - вклад государства, небольшая часть - фандрайзинг, остальное (основное) - доходы от билетов и магазинов

Музеи рассматривают мерч как вложение в рекламу. Потребитель, приученный видеть реплики Рембрандта на собственной майке, кружке или домашних салфетках, когда-нибудь захочет увидеть оригиналы своими глазами. Коллаборации с производителями молодежной одежды, популярной косметики или текстиля приносят музею от 1,5 млн до 2,5 млн посетителей в год.

Сегодня все музеи - столичные и провинциальные, с многовековой историей и молодые - ищут новые форматы своих сувенирных магазинов, размышляют о том, как увеличить их монетизацию.