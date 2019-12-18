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Представителей туристической отрасли приглашают на конкурс «Мастера гостеприимства»

18 декабря 2019

До 20 декабря 2019 года на сайте welcomecup.ru принимают заявки на участие в новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». Об этом сообщили в правительстве Иркутской области. 

Целью проекта является раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение туристской отрасли.

Участие в конкурсе могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие специалисты индустрии гостеприимства и студенты.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в три этапа: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить анкету и загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России.

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти.

25 победителей также получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в Сколково.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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