ЦБ ужесточит условия выдачи ипотеки закредитованным заемщикам

При одобрение ипотеки слишком закредитованным клиентам, ЦБ обяжет банки создавать большие резервы. На такие кредиты сейчас приходится около 70% банковских портфелей. Сообщает РБК.

Ограничения начнут действовать с 1 июля 2020 года, следует из документа регулятора. Помимо этого в документе указан перечень надбавок на резервы, которую банкам, возможно, придется применять при выдаче ссуд на жилье.

Из нее следует, что чем выше показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика и меньше его первоначальный взнос по кредиту, тем больше резервов придется создать кредитной организации по выдаваемой ссуде.

Такая мера, по мнению ЦБ, должна снизить процент выдачи ипотеки сильно закредитованным гражданам.

С октября банки уже обязаны учитывать уровень долговой нагрузки заемщика при выдаче необеспеченных ссуд. Введены и ограничения для ипотеки, хотя и не такие жесткие — с 2018 года банки должны создавать дополнительные резервы для ипотеки с низким первоначальным взносом. Новые ограничения, как следует из доклада ЦБ, коснутся порядка 70% выдаваемых кредитов — это самые массовые сегменты в ипотеке.



