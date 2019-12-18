В филиале иркутской детской стоматологии начали принимать первых пациентов

Новая детская стоматологическая поликлиника открылась в Иркутске на ул. Верхняя Набережная.16 декабря приняли первых пациентов. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Прием ведут сразу 14 детских стоматологов и столько же ортодонтов, 4 хирурга и 2 стоматологических гигиениста.

Напомним, открытие нового филиала Иркутской городской детской стоматологической поликлиники состоялось 3 декабря. Новое здание выкуплено за счет средств областного бюджета у частного инвестора и оснащено сертифицированной медицинской мебелью, а также высокотехнологичным медицинским оборудованием.