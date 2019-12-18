На Байкале паспортизируют природные историко-культурные объекты

Специалисты «Заповденого Прибайкалья» занимаются подготовкой паспортов историко-культурных объектов, расположенных на территориях, подведомственных учреждению. Больше всего таких объектов находится в Прибайкальском нацпарке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодня составлено паспорта 22 объектов, среди них - мыс Большой колокольный, утес Саган-Заба, гора Зундук и другие.

- Объекты природного и культурного наследия должны находиться под охраной. Чтобы четко обозначить границы, дать описание и оценить такие объекты с научной точки зрения, мы занимаемся паспортизацией, - отметил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по развитию Денис Банщиков.

Для составления паспорта сотрудники «посещают каждый объект. Собранная информация также является основой для составления новых туристических маршрутов.

До конца года специалистам «Заповедного Прибайкалья» предстоит составить паспорта еще 18 природных и историко-культурных объектов. Большинство этих точек находится на острове Ольхон.