Выставка-праздник встречает гостей в Сибэкспоцентре

Окунитесь в атмосферу предновогоднего праздника, который подготовили организаторы выставки, приобретите красивые и полезные подарки, купите вкусные продукты к праздничному столу и порадуйте себя приятной предновогодней суетой. Мероприятие будет работать с 18 по 21 декабря с 10 до 18 часов, а также 22 декабря до 16 часов.

На долгожданную выставку приходят семьями - это уже стало прекрасной традицией для горожан. Здесь есть чем заняться взрослым, и чем увлечь ребятишек. На открытии выставки, которое состоялось 18 декабря, артисты компании «Русский праздник» поздравили всех детей и их родителей с наступающим Новым годом. Они устроили настоящее шоу: зрители были вовлечены в волшебную сказку. И никто не остался без внимания, все получили массу положительных и ярких эмоций.

Дед Мороз поздравил всех с наступающим праздником, пожелал всего самого наилучшего в следующем году, а также провел увлекательную игру с ребятишками. Он поздравил не только тех, кто присутствовал на концертной программе, но и не обделил вниманием участников выставки, чему они были очень рады. Со всеми желающими кудесник сделал веселое фото на память. Важно отметить и выступления творческих коллективов, которые организовала иркутская региональная общественная организация социальной помощи «Мамочки и папочки» Ребята очень порадовали своим прекрасным пением и зажигательными танцами. От такого яркого шоу никто не мог устоять на месте, все подпевали маленьким милым исполнителям и поддерживали их громкими аплодисментами.

В этот же день можно было побывать на презентации школы ментальной арифметики, которую организовала академия развития интеллекта «АмаКидс». Некоторые нашли себя в этом направлении и узнали о своих скрытых талантах. А вот более творческие ребятишки и взрослые приняли участие в мастер-классе по вязанию крючком и научились технике вязания бабушкиного коврика. Это не только увлекательные, но и очень полезные занятия, которые помогли найти новое хобби и приятно провести время в дружной компании.

Напоминаем, что каждый день гостей выставки ожидает насыщенная развлекательная программа. Компания «Русский праздник» проведет интерактивную новогоднюю программу, в завершении которой среди участников конкурса, которые принесли сделанные своими руками новогодние шары, организаторы разыграют семейную поездку в Новогоднюю деревню «Легенды Зимолесья».

Помимо этого состоится проведение традиционного малышового марафона от портала 38mama.ru. Также гостей выставки ожидает концертная программа с выступлениями творческих коллективов, любой желающий может посетить увлекательные мастер-классы и творческие занятия по вязанию крючком, по правильной технике украшения имбирных пряников, по рисованию жидким акрилом на холсте и по рисованию на воде снежинок, мышек и ёлочек. Но и это не все: студия рисования песком «СэндПРО» проведет новогоднее песочное шоу «Приключения в стеклянном шаре». Приходите всей семьей, будет весело и интересно!

Выставка продлится еще четыре дня, поэтому всех, кто еще не успел посетить мероприятие в день его открытия, приглашаем побывать на этом прекрасном событии. Оно насчитывает более 80-ти участников, которые приехали не только из Иркутска и области, но и из городов Улан-Батор, Москва, Аргун, Екатеринбург, Красноярск, Улан-Удэ и других регионов России.

Среди экспонентов можно увидеть кондитерские «Амта» и «Соколики», ООО «Золотая рыбка», ресторан доставки «Джо-Джо», «Шелеховский рыбзавод», «Home and Beauty», «Вилли Вонка», магазин сувениров «Подарок Сибири», «Байкалкварцсамоцветы», санаторий «Кедр», «Дары Камчатки» и другие не менее интересные компании. Они предлагают приобрести сувенирную продукцию, ювелирные изделия, текстиль, путевки на санаторно-курортное лечение, головные уборы и сумки, елочные украшения ручной работы, именные подарки, глиняную посуду, картины, косметику, фоторамки и светильники, разнообразные продукты и многое другое.