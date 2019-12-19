Александр Откидач: Скоро стартует второй сезон #ЭкспедицияБРК

«Экспедиция БРК» посетила поселки Верхнемарково Усть-Кутского района, Хор-Тагна Заларинского района, село Онот Черемховского района и Алыгджер в Тофаларии. Челлендж добрых дел от Павла Сумарокова принял Александр Соболев, директор благотворительного фонда «Оберег». О том, как продвигается проект, порталу SIA.RU рассказал Александр Откидач, автор #Экспедиции БРК.

После Сосновки #ЭкспедицияБРК отправилась в Верхнемарково Усть-Кутского района, а затем – в деревню Хор-Тагна Заларинского района.

Как выбираются точки на карте

«Мы выбирали разные поселки, – рассказал Александр Откидач, – сначала составили список по своим критериям, тщательно его проанализировали, а затем начали загружать ролики в соцсети и смотреть реакцию. Интересное ищем. В Верхнемарково, например, качают нефть. В голове сограждан нефть – это что-то богатое, крутое, красивое. Поэтому надо ехать туда. Про Хор-Тагну я никогда раньше не слышал, а она в 2019 году вошла в ассоциацию "Самые красивые деревни и городки России". Это первое село Иркутской области, получившее такой почетный статус, таких деревень всего одиннадцать в России. Как можно было не поехать?».

Светлана Картошкина, директор Центра досуга в Хор-Тагны

Светлана Картошкина, директор Центра досуга в Хор-Тагны рассказала, что во время конкурса деревню посетил представитель Федерации самых красивых деревень мира Жак Рагон. Местные жители уже реализовали некоторые предложения по благоустройству, а ассоциация и администрации Заларинского района и Хор-Тагнинского муниципального образования договорились о сотрудничестве. «Мы не знаем пока, что даст полученный статус, но надеемся на развитие туризма», – сказала она.

Что остается «за кадром»

«Одна из основных наших целей – показать зрителям, что есть такие поселки, о которых они никогда даже не слышали; что там есть интересные люди, своя история, мечты, стремления, – говорит Александр Откидач. – В каждом поселке мы встречаем людей, которые нас восхищают, людей, с которыми хочется говорить сутками. Они и есть – наша страна».

Александр рассказал и о том, что остается «за кадром» проекта.

«В каждом поселке, куда мы приезжаем, всегда видим некий страх в глазах людей, – говорит он. – Это страх потерять то, что есть сейчас. Думают, вот мы приехали с камерами, покажем миру какую-то "ту самую" правду, и кто знает, вдруг станет хуже. Мы ни в фильме, ни в постах не делаем на этом акцент. Просто, приезжая в поселок, мы даем людям понять, что можно жить иначе, что у тех, кто хоть что-то делает – все получается. Лекция, которую мы проводим, она для того, чтобы поделиться опытом. Более того, мы говорим, что если нужна помощь и поддержка, то мы готовы. Даст Бог, там где-то благодаря нам загорится огонек. И он загорается! Не надо бояться – надо менять жизнь к лучшему».

Стартует второй сезон #ЭкспедицияБРК

После видео про Хор-Тагну #ЭкспедицияБРК покажет фильм про Онот, про Новую Игорму, про Алыгджер и Жигалово.

«Наш проект не заканчивается, – говорит Александр Откидач. – Фильм про Жигалово снимем в этом месяце, видео будем монтировать до конца января. Компания БРК, наш партнер, сказала, что готова двигаться дальше, то есть будет второй сезон. Другой вопрос, что это будет не Иркутская область, потому что сама БРК представлена в трех регионах. Поэтому в следующем году второй сезон #ЭкспедицииБРК скорее всего начнется в Бурятии.

Александр Соболев, директор Благотворительного фонда «Оберег».

Челлендж, который объявила руководитель БРК Вероника Шородок, и которую принял Павел Сумароков, передан Александру Соболеву, директору Благотворительного фонда «Оберег». «С удовольствием принимаю. Отличный подарок к нашему 15-летию», – откликнулся Александр.

«В ближайшее время мы ждем видео, в котором Александр Соболев объявит о результатах и передаст эстафету следующему участнику, он уже известен», – рассказал Александр Откидач.