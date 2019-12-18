Зачем крупнейшие российские компании создают спортивные команды из своих сотрудников?

Зачем МегаФону и Билайну сходиться в турнире по мини-футболу, Сбербанку и ЦБ команды черлидерш, а Mail.ru Group беговой клуб. Forbes рассказали, почему крупнейшие российские корпорации вовлекают сотрудников в командные виды спорта.
Более 70% российских компаний со штатом от 50 человек имеют команду хотя бы в одном виде спорта. У 80% средних компаний — по три-четыре команды в нескольких дисциплинах: футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе и др. А такие крупные компании как: РЖД, «Газпром», Сбербанк, «Лукойл», «Транснефть» и Росатом, содержат больше пяти команд и устраивают внутренние корпоративные спартакиады.
Как признаются сами работодатели, цель таких мероприятий совсем не в стремление к спортивному образу жизни. В первую очередь, это командообразование. Именно поэтому в компаниях распространены такие спорта как футбол, волейбол или баскетбол.
- в организациях с такими программами люди берут меньше больничных;
- доходы в пересчете на сотрудника становятся в среднем на 11% выше, а прибыль акционеров — на 28% больше;
- сокращается текучка кадров;
- спорт способен познакомить сотрудников разных подразделений и отделов;
- спортивные победы помогают поднять самооценку сотрудников;
- такой вид корпоративной деятельности привлекает поколение Z.
Популярным видом спорта является и киберспорт. Он доступен, не требует больших физических усилий, и все российские HR активно развивают корпоративный киберспорт, чтобы привлечь в компанию сотрудников 21-35 лет.
Причем компании это почти ничего не стоит: набор для киберспорта (компьютер или приставка, игра, аксессуары, интернет) есть практически у каждого современного молодого человека.
В ближайшие годы эта тенденция, очевидно, получит продолжение: компании поняли, что без программы корпоративного спорта они будут проигрывать конкурентам не только на спортивной площадке, но и на рынке.